شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يسلم الأندية الرياضة أجهزة «الصدمات القلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الهلال الأحمر المصري، جهاز إعطاء الصدمات القلبية الآلية لكل من نادي الزمالك ونادي الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، لاستخدامه في حالات الإنعاش القلبي الرئوي، ليصل عدد أجهزة إعطاء الصدمات القلبية التي سلمها الهلال الأحمر المصري للأندية والمؤسسات -حتى الآن- إلى 5 أجهزة، حيث سبق وتم تسليم الجهاز لكل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونادي الصيد، كما أنه من المقرر تسليم الجهاز أيضا لساقية عبدالمنعم الصاوي الثقافية خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على زيادة معدلات النجاة في حالات الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة، خاصة في الأماكن ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة.

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وقام الهلال الأحمر المصري بتنظيم يوم تدريبي للعاملين في كل نادي، حيث تناول التدريب كيفية إنعاش القلب والتنفس، بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام الأمثل لجهاز صدمات القلب الآلي الذي يساعد في عملية إنعاش القلب والتنفس، كما تم تدريبهم أيضًا على كيفية إجراء الإسعافات الأولية لعدد من الإصابات، وذلك في إطار حملة «العودة إلى النبض» التي قام بها الهلال الأحمر المصري.

الهلال الأحمر المصري يسلم جهاز إعطاء الصدمات القلبية الآلية لعدد من الأندية

وجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت حالات وفيات كثيرة نتيجة الإصابة بالسكتات القلبية في الأماكن ذات التجمعات الكبيرة مثل صالات الجيم وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها الشباب بشكل كبير، مما جعل الهلال الأحمر المصري يقوم بتسليم جهاز إعطاء الصدمات القلبية الآلية لبعض المؤسسات والأندية الرياضة لاستخدامه في حالات الإنعاش القلبي الرئوي، للمساهمة في زيادة معدلات النجاة في حالات الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة.

وكان الهلال الأحمر المصري قد أطلق حملة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين في جمهورية مصر العربية حول صحة القلب وكيفية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتثقيف الجمهور بشأن عملية إنعاش القلب والتنفس، بالإضافة إلى كيفية استخدام أجهزة صدمات القلب الآلية وأهميتها في عملية إجراء إنعاش القلب والتنفس، مما يؤدى إلى زيادة فرص نجاة ضحايا توقف القلب المفاجئ، كما يقوم بالاستعانة بمدربي الإسعافات الأولية في هذه الفعاليات لتدريب العامة على إجراء عملية إنعاش القلب والتنفس وكيفية استخدام أجهزة صدمات القلب الآلية.