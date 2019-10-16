شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحان مقر نيابة العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، صباح اليوم الأربعاء، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور، بحضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية ولفيف من قيادات محافظة القاهرة، والتي صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 6132 / 2019 بإنشائها، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 8 / 2019.

يذكر أن نيابة العبور قد بدأ العمل بها في مستهل العام القضائي الجديد في 1 / 10 / 2019 لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصاً على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.