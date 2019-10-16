شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لبنان.. الرئيس اللبنانى يتابع تطورات مواجهة الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، منذ صباح الأربعاء، التطورات المتعلقة بالحرائق التى اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية أمس، وتلقى تقارير حول أوضاع القرى والبلدات التى استهدفتها، والاجراءات التى اتخذت لمساعدة العائلات التى اضطر افرادها الى ترك منازلهم بعد محاصرتها بالنار.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفى – حصل الخليج 365 على نسخة منه – إن عون أطلع على معلومات اولية عن الأضرار التى خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الأراضى فى المناطق المحترقة.

ويتابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التجاوب الذى لقيه لبنان من عدد من الدول التى سارعت إلى مساعدة الأجهزة والقوى اللبنانية فى إخماد الحرائق، لا سيما من قبرص والأردن واليونان، منوها بالدعم الذى تحقق فى هذا المجال.

سقط ثلاثة قتلى لبنانيون على الأقل، وخسائر مادية فادحة، جراء أكثر من مائة حريق أسبابها لا تزال مجهولة فى لبنان، ما أدى لتضامن واسع وانتقادات واسعة للحكومة اللبنانية.

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وتفاعل لبنانيون على الأرض للمساعدة فى إخماد الحرائق ومساندة المشردين بسببها، تفاعل مغردون على مستوى العالم تحت هاشتاج #لبنان_يحترق حيث وصل التفاعل معه أكثر من 180 ألف تغريدة خلال ساعات.

ونشر نشطاء لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التى أتت على مساحات واسعة مزروعة بالأشجار وحاصرت مدنيين فى منازلهم جنوبى بيروت، كما أظهرت الفيديوهات تغطية سحب الدخان جراء الحرائق مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوبا.

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن حريقا اندلع في منطقة خراج بلدة بينو اللبنانية امتد على رقعة كبيرة من محيط "موتيل الصياد"، وصولا إلى محيط جامعة البلمند، وأتت النيران على مساحات من الأراضي المشجرة بالزيتون وبعض الاشجار الحرجية.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية أن سيارات الاطفاء التابعة لمراكز الدفاع المدني تقوم بالعمل على مواجهة النيران ومحاولة محاصرتها والحؤول دون بلوغها الاماكن السكنية.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى إن الأردن دفع بطائرتين إلى مطار رفيق الحريرى الدولى، للمساعدة فى إخماد الحرائق التى اندلعت اليوم فى عدة مناطق.

والتهمت النيران مساحات واسعة من الأراضى اللبنانية إثر الحرائق المستمرة منذ أكثر من يوم وسط عجز حكومى على إخمادها، الأمر الذى دفع دول مجاورة، بينها الأردن، إلى إرسال طواقم فى محاولة لاحتواء الكارثة.