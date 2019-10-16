شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى ويسجل 16.16 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انخفاض الدولار أمام الجنيه.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى ويسجل 16.16 جنيه

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 16.19جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

فيديو.. طرد وزير لبنانى من مقر لجمع مساعدات لمتضررى الحرائق.. والأخير يرد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لحادث طرد وزير لبنانى وهو "غسان عطا الله"، من غرفة عمليات أنشأه متطوعون لمساعدة عناصر الدفاع المدني على إخماد الحرائق فى منطقة جبل لبنان.

تركيا تعتقل 24 شخصا لمعارضتهم الهجوم على سوريا

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم، الأربعاء، إن السلطات فى تركيا اعتقلت 24 شخصا لنشرهم "دعاية سوداء" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في سوريا.

التعليم: إلغاء حساب من لم تتوافر فيه شروط مسابقة العقود أثناء المراجعة

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن بوابة التوظيف الإلكترونية مصممة للمستقبل وليس الماضى، مؤكدا أنه لا يوجد أخطاء فى بيانات التسجيل.

شاهد.. استقبال حافل لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاجية

عاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم إلى الكويت، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب إجراء عدد من الفحوصات الطبية، تكللت بالنجاح.

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استمرار العدوان التركى العنيف على مدينة رأس العين السورية لليوم الثامن

لليوم الثامن على التوالى، واصلت القوات التركية عدوانها على شمال سوريا، وشهد اليوم الأربعاء قصف تركى عنيف على مدينة رأس العين السورية.

"أردوغان" يواصل تحديه للعالم: لا يمكن لأى قوة وقف الهجوم التركى فى سوريا

واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تعنته ومواجهته للمجتمع الدولى والقوانين الدولية، مؤكدا على إستمراره فى العدوان العسكرى على الأراضى السوريه قائلا،:" لا يمكن لأى قوة وقف الهجوم التركى في سوريا قبل أن يحقق أهدافه"، مؤكدا أن هدف الهجوم التركي في سوريا إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.

شاهد.. طيران جيش الاحتلال التركى يستهدف مدنيين فى رأس العين شمال سوريا

استهدف طيران جيش الاحتلال التركى عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، وذلك خلال العدوان الذى يقوده أردوغان ضد المكونات السورية شمال البلاد.

سفير تشاد بالقاهرة: انطلاق "مليون صحة" فى أنجمينا دليل على مصداقية السيسي

قال الأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير دولة تشاد، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إطلاق حملة مليون صحة فى أفريقيا، هى فكرة غير مسبوقة جاء بها رئيس من قلب أفريقيا، آمن بأن التقدم فى القارة لابد أن يبدأ من بين أبناء دولها بعضهم البعض.

فيديو.. تكدس مرورى أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة

ظهرت كثافات مرورية، أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات .

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بدءا من الغد واستمرار ارتفاع الرطوبة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نهاية الأسبوع الجاري سيشهد تغييرًا في طقس القاهرة، نظرًا لعودة درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بعدما ارتفعت عن المعدل فترة طويلة منذ بداية فصل الخريف، لتتراوح درجات الحرارة من 31 إلي 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار.