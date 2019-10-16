شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إلغاء حساب من لم تتوافر فيه شروط مسابقة العقود أثناء المراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن بوابة التوظيف الإلكترونية مصممة للمستقبل وليس الماضى، مؤكدا أنه لا يوجد أخطاء فى بيانات التسجيل.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه من لا تنطبق عليه شروط التسجيل يلغى حسابه خلال فترة المراجعة للأوراق والمستندات ويمنع مستقبلا من التسجيل.

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جاء ذلك ردا على استفسار بعض المتقدمين حول بيانات المرحلة التعليمية المتقدمين عليها واختيار " الابتدائى والأعدادى" ونوع الوظيفة أيضا التى سيحصل عليها المتقدم ويتم التعاقد معه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.