شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..مجلس نقابة المحامين يعقد اجتماعا لإصدار ضوابط التجديد والقيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعقد مجلس نقابة المحامين، غدا الخميس، اجتماعه الدورى الشهرى، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك، والقيد، ومراجعة الجداول، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.
يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت فى 13 أغسطس الماضى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، وأعطاء الحق للنقابة فى تنقية جداولها أولاً بأول.
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