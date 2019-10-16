شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات المتعافين من فيرس سي..حياة جديدة بعد 100 مليون صحة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ماكنتش أتخيل ان عندي فيرس سي واكتشفت بسبب حملة 100 مليون صحة والحمد لله صحتي أتحسنت وتعافيت من المرض"، هو ما قاله احد المتعافيين من فيرس سى أثناء لقاءه مع دوت مصر، فبعد معاناة طويلة مع المرض الصامت فيرس سى استطاعت حملة 100 مليون صحة علاج العديد من المواطنيين فى المحافظات والقرى الفقيرة، وذلك من خلال الفحوصات وصرف العلاج الشهرى والمتابعة الدورية.

تواصل "دوت مصر" مع المتعافين من فيرس سى والذى اتضح أن اغلب المتعافين من المرض لم تظهر عليهم أعراض المرض من الأساس واكتشفوا ذلك بالصدفة اثناء اجراء الفحوصات من خلال العيادات المتنقلة الخاصة بحملة 100 مليون صحة، وأكد احد المتعافين أن صحته تحسنت بعد تلقى العلاج والمتابعة، وأنها خطوة جيدة من الوزارة وخصوصا انهم استطاعوا ان يوصلوا للمناطق الفقيرة فى القرى، والتى ينتشر فيها المرض بشكل كبير ولكن يجهل الكثيرون نوع الفيرس وعلاجه.