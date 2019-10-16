شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 17 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 25 محافظة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً رسمياً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغ حوالى 17 طنا و 901 كجم فى 25 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، إن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، الدقهليه، المنوفية،القليوبية، الغربية، الاسكندرية،دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، اسيوط، قنا، أسوان، السويس، الأقصر، بور سعيد، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الإسماعيلية.

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وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن إدارة التفتيش بالهيئة، قامت بتحرير 124محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.