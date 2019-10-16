مباحث الأموال العامة تضبط صاحب شركة إلحاق العمالة النصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة، لإيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة، وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

وردت معلومات إلى اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، مفادها أن "و.ع"، صاحب شركة لإلحاق العمالة والمحكوم عليه في عدد 4 حكم حبس جزئي نصب، سرقة تيار كهربائي بإجمالي حبس 3 سنوات يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة والكائنة 71 مساكن الشروق بذات الدائرة مقرا للشركة عمله والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة، وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم دكتور محمد الشاعر والرائد محمد النويشي، ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج، بمواجهة المتهم بما ورد من معلومات أيدها واعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.