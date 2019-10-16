خلال حملات تموينية.. إحباط ترويج أسماك مملحة وأسمدة زراعية فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1024 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو، بمحافظة البحيرة، لحيازته "2,200 طن أسماك مملحة" بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، 2 طن "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية، ومحظور استخدامه في إنتاج السلع الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

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كما ضبطت الحملات، مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوحمص، بمحافظة البحيرة، لحيازته 8100 عبوة سلع غذائية "صلصلة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته "22,750 طن أسمدة زراعية" غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، مدخلاً الغش والتدليس بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.