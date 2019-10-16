بعد 3 حوادث.. ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بسرقة المساكن في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب وقائع سرقة المساكن بمنطقة مصر الجديدة
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة أفادت قيام "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه في قضيتين " وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما أكدته المعلومات والتحريات أيد ما جاء بها، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات نشاطه الإجرامي.
باستدعاء المجني عليهم في الوقائع المنوه عنها، تعرفوا على المضبوطات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ.
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