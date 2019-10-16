ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش في منطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة.

سفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط "عاطل –له معلومات جنائية-مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية" لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته "35 جرام لمخدر الحشيش –مبلغ مالي-هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.