خلال 24 ساعة.. ضبط 5 قضايا تهرب ضريبي بإجمالي تعويض مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا أبرزها تهريب "ملابس أجنبية الصنع، حديد خردة، معدات لصناعة المطاط، معدات مستعملة" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا مليون و24 ألف جنيه.
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة، نجحت الحملات في ضبط قضية تهريب "14 ألف قطعة كتر ونصل معدني".
كما ضبطت الحملات 65 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، تسول، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، سرقة".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ.
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