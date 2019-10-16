رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر جديد بمدينة العبور- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور، وبحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن نيابة العبور قد بدأ العمل بها في مستهل العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر الجاري، لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

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وأضاف أنه حضر الافتتاح لفيف من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية ولفيف من قيادات محافظة القاهرة.

وكان صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 6132 / 2019 بإنشائها وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 8 / 2019.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية ، حرصاً على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.