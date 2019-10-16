أخبار مصر | نسبة الإنجاز 95 ‎%‎.. رئيس قطاع المتاحف يتفقد متحف المركبات الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسبة الإنجاز 95 ‎%‎.. رئيس قطاع المتاحف يتفقد متحف المركبات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، كافة أعمال مشروع تطوير متحف المركبات الملكية في منطقة بولاق الدكرور، والتي من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الحالي، وذلك للوقوف على الحالة الراهنة لمشروع التطوير.

الجدير بالذكر أن أعمال الترميمات جارية على قدم وساق لجميع المركبات الملكية المقرر عرضها عند افتتاح المتحف، وكذا أعمال التشطيبات النهائية لقاعة العرض الداخلية، وتركيب المظلة الخارجية للمتحف بما يتماشى مع طبيعته.

ومن ناحيته قال محمد مصطفى مدير آثار غرب القاهرة إنه سيتم خلال الأيام توريد تجهيزات التكييفات، وكذلك الأدوات الكهربائية، وذلك من خلال الشركة المسند إليها مشروع التطوير بمتحف المركبات الملكية، ليتم افتتاحه في الموعد المحدد له، لافتاً إلى أن الأعمال المتبقية لا تتخطى نسبة الـ 5% من حجم المشروع.

ومتحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل والملك فؤاد، ويتكون من عدة مبان وهي عبارة عن حجرات للعربات واسطبلات الخيول وحجرات خاصة بأطقم الخيل وورش للقطار وسكن لمبيت سائقي العربات ومكاتب للعاملين وحجرات للإسعاف، ويتضمن مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة، وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء.