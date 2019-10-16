أخبار مصر | خبير فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبى العالمي

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أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أن المركز الطبى العالمي، يستضيف الخبير الألماني الأستاذ الدكتور جيرو شتراوس، خبير جراحات الأذن الدقيقة ومناظير الأنف وقاعدة الجمجمة وجراحة الحنجرة والقصبة الهوائية، فى الفترة من (18 - 20 ) أكتوبر 2019 .

وأوضح المتحدث العسكري، في بيان صحفي، أنه سيتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م)، و للتواصل عبر رقم الخط الساخن 16221 - والموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg.

في سياق آخر، اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى السادس لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة الذى نظمته مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، والذى يأتى فى إطار الخطة القومية للدولة للإهتمام بطب الطوارىء والحوادث والتقليل من الأثار المترتبة على إرتفاع معدلات الحوادث والإصابات المختلفة وبإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين فى ذلك المجال.

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تناول المؤتمر الذى عقد على مدار الأيام الماضية العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية للجراحين وشباب الأطباء والتمريض والمسعفين، وبمشاركة عدد من الخبراء والأطباء الأجانب وعدد من الأطباء والممرضين والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.