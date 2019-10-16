أخبار مصر | "سعفان" يبحث مع سفير العراق بالقاهرة مناقشات اللجنة العليا المشتركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يبحث مع سفير العراق بالقاهرة مناقشات اللجنة العليا المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، سفير جمهورية العراق بالقاهرة الدكتور أحمد نايف، للتباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة أهم الملفات التي من المنتظر أن يتم طرحها علي جدول أعمال اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة المزمع عقدها قريبا، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين.

وفي بداية الاجتماع أكد سعفان عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين، والتي تعكس تقاربًا في الرؤى والأفكار بين الشعبين الشقيقين.

وأبدي الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب العراقي في مجال التدريب المهني، وريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تتوافق مع رؤية كل شاب وطموحه نحو مستقبله.

وتطرق الاجتماع لمتابعة صرف مستحقات المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق، وآخر ما وصلت إليه من تطورات للوقوف على أي معوقات والعمل علي إزالتها فورا.

من جانبه أكد السفير العراقي، أهمية التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، لما بينهما من أواصر الود، وباعتبار أن مصر هي الشقيقة الكبرى لكل العرب، مقدمًا خالص شكره وتقديره لوزير القوي العاملة على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء المثمر بين الجانبين.