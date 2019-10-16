مصر | ضبط ربة منزل بحوزتها 1299 قرصا مخدرا في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ربة منزل بحوزتها 1299 قرصا مخدرا في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط المدعوة "ح.خ.ا"، 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجلة خطر "مخدرات"، والسابق اتهامها " مخدرات " وبحوزتها المضبوطات التالية: عدد 1299 قرصا مخدرا، مبلغ مالي 1080 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها الغير مشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

