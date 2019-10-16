مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 1024 قضية تموينية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 1024 قضية تموينية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1024) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2،200 طن أسماك مملحة) بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ( 2 طن "ملح سياحات") مخصص للأغراض الصناعية، ومحظور إستخدامه في إنتاج السلع الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

ضبط مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو حمص (بمحافظة البحيرة) لحيازته (8100 عبوة سلع غذائية "صلصلة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

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ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة زفتى ( بمحافظة الغربية ) لحيازته ( 3 طن "ملح طعام") معبأة داخل شكائر بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "متحجر" طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

ضبط مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (22،750 طن أسمدة زراعية) غير صالحة للاستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، مدخلًا الغش والتدليس بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

