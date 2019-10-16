مصر | ضبط "ديلر" بحوزته كمية من الحشيش بالعاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر" بحوزته كمية من الحشيش بالعاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من المدينة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (35 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

