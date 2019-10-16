مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا أبرزها تهريب (ملابس أجنبية الصنع– حديد خردة- معدات لصناعة المطاط- معدات مستعملة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1،024،959– مليون وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا ).



في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط (1) قضية تهريب (14 ألف قطعة كتر ونصل معدني).



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (65) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، تسول، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، سرقة).

Advertisements



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1026) مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (239) حكما قضائيا متنوعا.