مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا أبرزها تهريب (ملابس أجنبية الصنع– حديد خردة- معدات لصناعة المطاط- معدات مستعملة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1،024،959– مليون وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا ).
في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط (1) قضية تهريب (14 ألف قطعة كتر ونصل معدني).
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (65) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، تسول، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، سرقة).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1026) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (239) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط (14) قضية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ.