مصر | السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات بأرض اللواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات بأرض اللواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمد رجال الحماية المدنية، حريقا داخل شقة سكنية في منطقة أرض اللواء دون إصابات، اليوم الأربعاء، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة أرض اللواء، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.