مصر | النيابة تستعلم عن حالة طفل صدمته سيارة ملاكي بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعلم عن حالة طفل صدمته سيارة ملاكي بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة دار السلام الجزئية، الاستعلام عن حالة طفل مصاب إثر اصطدامه بسيارة مسرعة حال عبوره الطريق في منطقة دار السلام، للاستماع إلى أقواله حول الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث سير، بمنطقة دار السلام، وبالانتقال والفحص تبين إصابة طفل يدعى "أحمد.م"، بعدما صدمته سيارة مسرعة ومصاب بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقل الطفل إلى مستشفى أحمد ماهر، لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

