مصر | المحكمة الدستورية وهيئة البريد يدشنان طابعا تذكاريا بمناسبة اليوبيل الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الدستورية وهيئة البريد يدشنان طابعا تذكاريا بمناسبة اليوبيل الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالتعاون مع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاريا، بمناسبة احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمىة الدستورية والمستشار بوليس فهمي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية، والمستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني والمستشار محمود غنيم والمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان والمستشار الدكتور طارق شبل والمستشار طارق عبد العليم والمستشار الدكتور طارق عبد القادر.

ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المحكمة الدستورية العليا تحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر بهدف توثيق هذا الحدث الكبير.

وعلي هامش فعاليات تدشين الطابع قام المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا بتسليم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد درع المحكمة الدستورية العليا وذلك تقديرا للطفرة التي يشهدها البريد المصري حاليًا.

وأضاف عصام الصغير، أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

