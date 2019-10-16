الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بدءا من الغد واستمرار ارتفاع الرطوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نهاية الأسبوع الجاري سيشهد تغييرًا في طقس القاهرة، نظرًا لعودة درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بعدما ارتفعت عن المعدل فترة طويلة منذ بداية فصل الخريف، لتتراوح درجات الحرارة من 31 إلي 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار.
وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة تليفزيونية اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا مع نهاية الأسبوع، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مؤكدا انعدام فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء باستثناء أقصى غرب البلاد.
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