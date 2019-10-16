فيديو.. زحام مرورى بكورنيش النيل أمام القادم من المظلات وحتى ميدان التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الكورنيش أمام القادم من منطقة المظلات وفى طريقه إلى ميدان التحرير زحاما مروريا.
وتكدست حركة المرور بالطريق من منطقة الساحل وحتى منطقة السبتية بطول الكورنيش، كما تباطأت الحركة المرورية بكورنيش النيل أمام مبنى التليفزيون.
وشهد الطريق زحام مروري أمام القادم من منطقة روض الفرج وفي طريقه إلى منطقة الساحل، بسبب كسر ماسورة مياه بجانب الطريق، وتقوم سيارات الشفط التابعة للمحافظة القاهرة بشفط المياه من وسط الطريق.
وتواجد رجال المرور بطول كورنيش النيل في الاتجاهين لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.
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