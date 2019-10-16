شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بسبب كسر بماسورة مياه بمنطقة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب كسر ماسورة مياه بالساحل فى ظهور كثافات مرورية من المظلات إلى شبرا وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات. Advertisements تلقت غرفة عمليات لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر بماسورة مياه فى الساحل، وعلى الفور انتقلت سيارات لشفط المياة ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

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