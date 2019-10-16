شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث غدا فى ريجا تعزيز التعاون مصر ولاتفيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبحث وزير الخارجية سامح شكرى، خلال زيارته الرسمية التى تبدأ غدا الخميس، إلى العاصمة اللاتفية ريجا، مع نظيره اللاتفى إدجارس رينكيفكش سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية.
وذكر بيان للخارجية اللاتفية، وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن رئيس لاتفيا يجيلز لفيتس سيلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، كما يستقبله رئيس البرلمان اللاتفى اينيس ليبين.
وأوضح البيان، أن شكرى سيقوم خلال الزيارة، بجولة فى متحف احتلال لاتفيا والمكتبة الوطنية، كما يضع إكليلا من على نصب الحرية التذكارى.
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