شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إضافة الأقصر للمرحلة الثانية للتأمين الصحى لاهتمام القيادة السياسية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاء ذلك فى إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الوفد استمع لآراء ومقترحات الفرق الطبية بالمحافظة للنهوض بمنظومة الصحة، وقام باستعراض خطة الاستعداد لتطبيق التأمين الصحى الجديد بالمحافظة، مشيرا إلى أن زياراته ستتوالى للمحافظة خلال الفترة القادمة حتى يتم التطبيق الفعلي للمنظومة.

وأضاف البيان أن محافظة الأقصر لم تكن ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولكن حرص القيادة السياسية واهتمامها بمحافظات الصعيد، هو ماجعل إدراجها بالمرحلة الأولى أولوية توليها الدولة لأهالى الصعيد لتوفير خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف البيان أن التأمين الصحي الشامل بدأ بحزمة من المبادرات الرئاسية وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، ومنها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، والتى حققت نجاحاً منقطع النظير، حيث قام مدير منظمة الصحة العالمية بمنح مصر شهادة دولية تشير إلى أن هذه الحملة هى الأكبر في تاريخ البشرية لمسح وعلاج المواطنين.

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وقال البيان إن الوفد أشاد بالاطباء والفرق الطبية التي قامت بتنفيذ تلك المبادرات الرئاسية والتى كان أغلبها من الشباب الوطنى الطموح والذى اذهل العالم بما حققه من نتائج غير مسبوقة، مؤكداعلى ثقتها فى كافة الفرق الطبية لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الجديد وفقا لأعلى معايير الجودة المطلوبة، وبما يحقق رضاء المواطن عن الخدمة الطبية المقدمة له، لأنهم شريك أساسى فى نجاح المنظومة.

وتابع : الوفد استعرض خطة أداء الخدمة الصحية، ودورة المواطن داخل المنظومة الجديدة، بما يعطي المريض خدمة طبية مميزة، بالإضافة إلى المميزات التي ستمنحها المنظومة الجديدة للفريق الطبي من حيث الأجور والحوافز العادلة، والمنح والدورات التدريبية سواء داخل مصر أو خارجها، فى إنجلترا وأمريكا وفى أفضل الجامعات العالمية، بما يعطى للأطباء والفريق الطبى فرصاً أكبر للتدريب والتعليم الطبى المهني المستمر.

وكشف البيان أن جميع الأطباء الخريجين سيلتحقون بالزمالة المصرية بنسبة 100%، مؤكدا أن وزارة الصحة ستتحمل كافة المصروفات الدراسية خلال فترة التحاقهم بالزمالة، حرصاً من الوزارة على عدم تحمل الأطباء أى أعباء مالية خلال فترة دراستهم.

ووجه محافظ الأقصر الشكرلوزارة الصحة لمجهوداتها فى الاستعدادات لتطبيق التأمين الصحى الجديد بالمحافظة، مشيداً بعملها الدؤوب للارتقاء بصحة المواطنين، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم لتطبيق المنظومة بالشكل الأمثل بما يخدم المريض ويعطيه الفرصة فى الحصول على أفضل خدمة طبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، هذا بالإضافة إلي محافظة بورسعيد والتى بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها.