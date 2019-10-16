شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة العقل المسلم" ندوة بمنظمة خريجى الأزهر لأئمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منظمة خريجى الأزهر، ندوة بعنوان "صناعة العقل المسلم "حاضر بها الدكتور أحمد ربيع، أستاذ بجامعة الأزهر، فى إطار ما تقوم به المنظمة العالمية لخريجى الأزهر من دعم وحدة الأراضى الليبية واستقرارها.

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وأكد ربيع خلال الندوة أن العقل الدعوى المجدد لابد أن يكون مواكباً للعصر ووسائله المتقدمة وأن يكون دارساً لعدة أنواع من الفقه أهمها .. فقه الواقع ، وفقه المآلات ، وفقه التوقع ، وفقه الدولة والأولويات والموازنات والائتلاف والتيسير والاختلاف وفقه المواطنة.

وتعليقاً على الواقع الذى نعيشه فى عالم اليوم قال: إننا إذا أردنا أن نرصد الواقع الحالى للعقل المسلم وسط هذا الموج الهادر من الإطروحات الفكرية والثقافية والعلمية وغيرها نحصر عدة عوائق وأسباب منها ضعف بناء عقل دعوى واع متطلع لمواكبة الزمان لأن العقل لم يعد مبادراً وعدم القدرة في التعامل مع الواقع ومتغيراته وعجزه عن إبراز مافى الإسلام من جمال، والتأويل المجافى لمقاصد الشرع، وإتساع الفجوة المعرفية بيننا وبين الآخر، وعدم إنتاج محتوى فكرى يعمل على بناء الأوطان والتعايش السلمى.