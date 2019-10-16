شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، المنعقد تحت عنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، وذلك بالتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بجلستين، إحداهما بعنوان «فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها»، والتي تضم اللواء د. محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمؤسسة القلعة، ويحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشرف دوس رئيس والمدير التنفيذي لشركة VERNE PRO GLOBAL بأمريكا، وصاحب الشركة المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بالغربية، وهاني سيداروس صاحب سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في أستراليا، وميشيل نايت رئيس مجلس إدارة شركة MUT لتصنيع المعدات الثقيلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجد فهمي النائب التنفيذي للشيخ صالح العثيم لمجموعات شركة العثيم بدول الخليج، ومحمد عكاشة المالك المشارك ورئيس مجموعة TREND شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاع التجاري بجنوب إفريقيا، والأخرى بعنوان «المصريين بالخارج وتنمية إفريقيا»، والتي تضم محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وكريم رفعت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة Ngage الاستشارية، والمهندس محمد عاطف المدير التجاري الرئيسي لشركة السويدي، والمهندس حامد شريف خبير في تطوير استراتيجيات القطاع الخاص بجنوب إفريقيا، وعلاء صبرة المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النخلة للتبغ بجنوب إفريقيا، ومعتز أبوعرب رئيس شركة TAZAB للإنشاءات التجارية والعقارية بجنوب إفريقيا، وعمر شحاتة مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا بمملكة ليسوتو، وستشهد هذه الجلسة عرض للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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يلي ذلك عقد جلستين أخريين، بداية من الساعة 11 صباحًا، إحداهما بعنوان «المرأة المصرية في الخارج وأسواق العمل العالمية»، والتي تضم اللواء د. محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة غادة حمودة المدير التنفيذي للاستدامة والتسويق بمؤسسة القلعة، ونادية تايلور صاحبة شركة TNA للتعبئة والتوزيع، وتعد من أكبر الموردين عالميا في مجال تعبئة الأغذية وصناعة المعدات بأستراليا، وإيمان الشريف السكرتير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، وسارة البطوطي مؤسس شركة ECOnsult للتصميم البيئي والتدريب والاستراتيجية بالمملكة المتحدة، وليلي سيدهم رئيس شركة بيراميدس تورز السياحية بنيويورك، والأخرى بعنوان «الاستثمار في التكنولوجيا»، والتي تضم أشرف عبدالوهاب مدير التحول الرقمي بالقطاع الحكومي بشركة SAP، وخالد الجبالي الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتامر هدايات نائب رئيس مجلس ادارة شركة Net Sync المتخصصة في ادارة وتطوير الشبكات بالولايات المتحدة الأمريكية، وسامر عياد رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت بل» وهي شركة متخصصة في مجال تطوير الاتصالات بأستراليا، وطه خليفة المدير الإقليمي لقطاع مبيعات الحوسبة في شركة إنتل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما يشهد اليوم الثاني أيضا انطلاق جلسة «دعم المناطق اللوجستية والطاقة» بداية من الساعة 12 وثلث ظهرًا والتي تضم الفريق كامل الوزير وزير النقل، وكريم صادق عضو منتدب بقطاع النقل واللوجستيات بمؤسسة القلعة، وسلامة فهمي سلامة مؤسس وصاحب شركة KTV SRL المتخصصة في تصدير المعدات وحزم الضخ الكاملة لصناعة النفط والبتروكيماويات بإيطاليا، وأشرف بيومي وكيل معتمد لشركات النفط الإيطالية، وسامح المصري رئيس مجموعة تماس للإنشاءات وإدارة الأصول لشبكات المياه والطاقة وأنظمة المواصلات والمطارات بالإمارات، ويتزامن مع هذه الجلسة، انعقاد جلسة أخرى بعنوان «الاستثمار في الأدوات المالية» والتي تضم محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون المالية، وخالد عبده مدير بنك الاتحاد الوطني بالكويت، وماثيو تاضروس صاحب شركة Smart Choice Financial Solutions بأستراليا، وعلاء طه مدير عام شركة Fidelity Financial Advisory المتخصصة في الاستشارات المالية بالكويت.

يلي ذلك عقد جلستين أخريين، إحداهما بعنوان «تنمية وتطوير التعليم والصحة» والتي تضم الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر فؤاد نائب عمدة مقاطعة شيشاير لجلالة الملكة إليزابيث وصاحب مجموعة سانت جورج الطبية بالمملكة المتحدة، والدكتور محمود عزمي استشاري دولي في التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محيي حافظ مؤسس مصنع وشركة بايونير للمستحضرات الدوائية بدولة طاجيكيستان، وماجد زكي مؤسس ورئيس أكبر أكاديمية تعليمية للأطفال بإستراليا، والأخرى بعنوان «تنمية القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي»، والتي تضم دكتور هاني المسيري العضو المنتدب بشركة كرافت هاينز العالمية، وهاني الصيرفي مدير ومؤسس شركة «الصيرفي» بالعاصمة السويدية المتخصصة في معالجة وتصنيع وتصدير كافة أنواع الأخشاب، وعادل بولس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات استيراد وتصدير وتوريدات وتصنيعات غذائية بكندا، وكريم أسعد مؤسس ومدير شركة KIMPEX UK LTD لتصدير المنتجات المصرية لأوروبا والشرق الأوسط، وطارق الهوبي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة اللحوم بالسودان.

ويختتم اليوم الثاني بجلستين إحداهما بعنوان «دور السياحة في التنمية» والتي تضم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة مجموعة الباتروس، وكميل حليم مالك لشركة CH Venture المتخصصة في التطوير العقاري والإنشاءات بأمريكا، وأحمد حسين لطفي مالك شركة KABOKY.COM الرائدة في مجال التسويق السياحي وسياحة اليخوت بمنطقة البحر المتوسط، وهاني سيداروس صاحب سلسلة مطاعم ماكدونالدز في أستراليا، وليلي سيدهم رئيس شركة بيراميدس تورز السياحية بنيويورك، ومحمود الشرقاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة M&M للسياحة بمالطا، والأخرى بعنوان «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة» والتي تضم عمرو أبوالعزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي، ووائل حسن مستشار التميل العقاري ببنك JP MORGAN CHASE بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنس خليفة مدير وشريك مساهم بشركة SAFETY HORIZON لإصدار الشهادات الدولية للجودة والمطابقة بأيرلندا، وباتريك ماركو مدير الشركة المصرية الدولية للبن بفرنسا، وعمر شحاتة مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا بمملكة ليسوتو، يعقب ذلك حفل ختام المؤتمر والذي تنظمه الوزارة بقلعة صلاح الدين بالقاهرة.