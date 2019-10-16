شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لـ«مدبولي» حول «وقف التعيينات في الحكومة والعاملين المنتهية خدمتهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وتكتل 25 /30، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن «سياسة الحكومة في وقف التعيينات في الوظائف الحكومية وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات»، بحسب البيان.

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وقال النائب في البيان، الأربعاء، إنه «تحدث مع رئيس مجلس الوزراء الحالي والسابق كثيرًا عن زيادة عدد العاملين في الدولة، وطبقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي، التي تهدف إلى تخفيض بند الأجور في الموازنة العامة، الدولة من خلال وقف شبه تام للتعيينات في السنوات الأخيرة، وأيضا إقرار قانون الخدمة المدنية الذي عمل على تجميد الزيادة في أجور الموظفين وخاصة الموظفين أصحاب المرتبات الصغيرة.. ترتب على ما سبق أن هناك كثيرا من الوزارات أصبحت تعاني بشدة من نقص الموظفين، ما ترتب على ذلك تردي الخدمة المقدمة للمواطنين أكثر وأكثر عما كانت من قبل، وفي مقدمة هذه الخدمات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والضرائب والجمارك والأحياء وغيرها».

وأضاف «الحريري»: «هناك ملاحظة مهمة يجب الإشارة إليها في وزارة التربية والتعليم، هناك فصول تم إغلاقها بسبب نقص حاد في أعداد المدرسين، وبالتالي ارتفعت الكثافة في الفصول وذلك في ظل خطة الحكومة لبناء آلاف الفصول لتقليل كثافة الطلاب بها»، مستطردًا: «أعلنت الكثير من الوزارات عن حاجتها لندب موظفين من وزارات أخرى وجميع الوزارات ترفض أي طلبات تدل على وجود عجز في جميع الوزارات».

وطالب النائب في بيان الحكومة بـ«إعلان عدد العاملين الحالين في كل وزارة وعدد من انتهت خدمتهم (معاش.. استقالة.. فصل من الخدمة.. وفاة) في السنوات الخمس الأخيرة في جميع الوزارات، وعدد العاملين التي تقول الحكومة إنها في احتياج فعلي لهم في كل وزارة طبقًا لرؤية 2030، وبناء عليه تم وقف التعيينات».