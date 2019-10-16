شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لـ«مدبولي» ووزير التعليم عن «ارتفاع الكثافات في مدارس محرم بك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس هيثم أبوالعز الحريري، عضو مجلس النواب، وتكتل 25/30، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن «عدم إنشاء مدارس جديدة في إدارة محرم بك التعليمية وارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول».

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وقال «الحريرى» في طلبه، الأربعاء، إنه «استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن مشكلات النهوض بالتعليم حيث نعلم جميعا أن من أهم مشكلات النهوض بالتعليم توفير معلم متميز علميا ويحصل على مقابل مادي يكفل له حياه كريمة والمشكلة الثانية هي توفير مدارس وبناء فصول جديدة حتى نستطيع تخفيض كثافة الفصول».

وتابع: «إن دائرة محرم بك لم يتم بناء مدرسة جديدة بها منذ عقود، فقط إعادة بناء بعض المباني داخل بعض المدارس أو صيانة بعض المباني المغلقة مما أدي إلى ارتفاع الكثافة في الفصول الدراسية كما أن ما تم توفيره من مدارس تجريبية كان على حساب المدارس الموجودة بالفعل ولم يتم بناء أي مدرسة تجريبية جديدة، كما أن المدارس القومية في الإسكندرية كما هي بنفس كثافتها منذ عقود»، مشيرًا إلى أنه «سبق أن تقدمنا بمقترحات لبناء عدد من المباني داخل المدارس الموجودة، كما سبق أن طالبنا بالتوسع رأسيًا في بعض المدارس عن طريق إزالة بعض المباني ذات الدور الواحد أو الدورين وبناء مبان أخرى بعدد أرضي وأربعة أدوار متكررة».

وطالب النائب «رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بضرورة بناء عدد من المدارس الجديدة، خاصة فيما يتم تطويره من مناطق عشوائية بمحافظة الإسكندرية».