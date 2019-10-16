شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: الطفلة «تولاي» مصابة بالتهاب دماغي غير معدٍ (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، الأربعاء، تطورات الحالة الصحية للطفلة تولاي إيهاب محمد عوض، التلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة، المشتبه في إصابتها بالالتهاب السحائي.

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وأوضحت مديرية الصحة، في بيان لها، أن التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى أندلسية- حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها- أكدت بشكل قاطع ونهائي أنه بعد الفحص الإكلينيكي والمعملي للطفلة عدم إصابتها بالالتهاب السحائي.

وأشار البيان إلى أن الطفلة «تولاي» مصابة بالتهاب دماغي غير معدٍ نتيجة إصابتها بفيروس معوي «انتيروفيروس»، ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى المشار إليه.

وأكدت مديرية الصحة بالإسكندرية عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع إلى السلطات المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة.

حالة الطفلة تولاي بالإسكندرية

حالة الطفلة تولاي بالإسكندرية