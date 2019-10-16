شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 63 ألف طن قمح أوكرانى لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن وصول مركب الشحن «وادي الكرمة» تقل نحو 36 ألف طن قمح أوكرانى لميناء سفاجا البحري مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتخزينها.

كما يستقبل الميناء اليوم السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و6 سيارة، وتغادر السفينتان «أمانة» و«عزيز إكسبريس» وعلى متنهما 96 شاحنة و24 سيارة بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 33 سيارة.

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