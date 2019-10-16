شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تتلقى 2164 رسالة و508 شكاوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الجهود التي حققتها مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لحل شكاوى المواطنين وذلك في الأسبوع الماضى (وهو الأسبوع رقم 50)، حيث تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظات.

وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن عدد الرسائل التي وردت إلى المبادرة منذ انطلاقها في نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن بلغ أكثر من 77 ألف رسالة منها 20 ألف شكوي وتم حل 97% منها، مشيرا إلى أن المبادرة تمنح أهمية قصوى للمشكلات والخدمات الرئيسية التي تهم المواطن ومنها الفساد والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والرشوة والقمامة والمخلفات بمختلف أنواعها، موضحاً أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال الأسبوع الماضى وصل إلى 2164 رسالة، وبلغ عدد الشكاوى 508 تم حل 82% منها.

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وأضاف الوزير أنه تم تأسيس مبادرة «صوتك مسموع» من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين، وتوفير وسائل كثيرة لتلقي الشكاوي منها تطبيق «الواتس آب» ورسائل البريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن، مشددا على ضرورة تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل حسم مع كافة الشكاوى المتعلقة بالمحليات، مؤكداً إلى أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تلبية حق المواطن في تقديم الشكاوي من خلال التواصل معه وجعله فعالاً ومشاركاً في منظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وطالب وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بالتواصل مع المبادرة عن طريق وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس آب»: وهو (01150606783)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo )

ورقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكتروني: ([email protected]).