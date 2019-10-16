شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 50 عاما علي إنشاء القضاء الدستوري بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاريا بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك بحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف والمستشار رجب سليم والمستشار بوليس فهمي والمستشار الدكتور حمدان فهمي والمستشار محمود غنيم والمستشار الدكتور عبدالعزيز سلمان والمستشار الدكتور طارق شبل والمستشار طارق عبدالعليم والمستشار الدكتور طارق عبدالقادر.

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من جانبه قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المحكمة الدستورية العليا تحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر بهدف توثيق هذا الحدث الكبير.

وعلي هامش فعاليات تدشين الطابع قام المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتسليم عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، درع المحكمة الدستورية العليا، وذلك تقديرا للطفرة التي يشهدها البريد المصري حالياً.

وأضاف عصام الصغير أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.