التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية والأخيرة للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية اليوم الأربعاء وبحد أقصى غدا. وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص، أن النتيجة النهائية جاهزة وسيتم إعلان اسماء الطلبة الذين تم اختيارهم للالتحاق بدفعة الصف الأول الثانوى العام 2019،2020، حيث يتم قبول 75 طالبا لدخول المدرسة. وتقدم لامتحان المرحلة الثانية قرابة 170 طالبا تم اختبارهم فى النفسية والهيئة والاختبارات الرياضية. Advertisements وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت فى اختبارات المرحلة الثانية للطلبة المتقدمين الأحد، 29 سبتمبر الماضى، بمقر الكلية الفنية العسكرية، بعد أن أعلنت عبر موقعها الرسمى أسماء الطلبة الذين تخطوا اختبارات المرحلة الأولى، والتى عقدت خلال أغسطس الماضى. وكان اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسى 2018/2019. وتقدم للامتحان حوالى 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 فى الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكترونى للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات فى مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسى فى تقييم أداء الطلاب.

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