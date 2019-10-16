شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، فى بيان صادر عن السفارة : "سرنى كثيراً خبر عودة سمو الأمير للبلاد، والاطمئنان على صحة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإذ اتمنى لسموه عوداً حميداً وسالماً إلى أرض الكويت الغالية، فإننا نتوجه للمولى عز وجل بالدعاء، بأن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتحقق لها تحت قيادة وحكمة سمو الأمير، مزيداً من الرفعة والازدهار، واستمرار الدور المحورى والحكيم فى المحيطين العربى والإقليمى".

وأضاف القونى قائلا: "انتهز هذه الفرصة، لكى أنقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أخيه سمو الأمير، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية، بعد الاطمئنان عليه خلال زيارة فخامته للكويت فى الأول من سبتمبر الماضى".