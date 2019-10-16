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انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل "العربية"، فى خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بانطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا.

وقال الفريق عبدالفتاح البرھان رئيس المجلس السيادي فى السودان، إن "مبادرة حكومة جنوب السودان ولدت من رحم الثورة السودانیة"، وأعرب عن أمله بأن تؤدي المباحثات إلى تحقیق السلام في البلاد.

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من جانبه، أعلن رئیس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، عبد العزيز الحلو، أن "وفد الحركة وصل إلى جوبا "بعقل مفتوح لتحقیق السلام".

وسبق أن قال المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أتيني ويك، قبل بدء المباحثات إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيلتقي قادة حركات مسلحة من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبدأت المباحثات وسط حضور إقلیمي رفیع المستوى، حيث حضر الجلسة الافتتاحیة إلى جانب رئیس مجلس السیادة السوداني ورئیس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رؤساء كل من أوغندا وكینیا والصومال وجیبوتي ورئیس الوزراء الإثیوبي أبي أحمد وعدد من الشركاء الإقلیمیین والدولیین ومنظمات أممية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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