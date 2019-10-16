شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة القاهرة تطلق حملة "صحتك يا شباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب بدء حملة "صحتك يا شباب" للكشف بالمجان على فئات المجتمع الجامعى، من أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدى، بالإضافة إلى قياس الوزن والطول وحساب مؤشر الكتلة، وتوعية وتحويل الحالات المرضية للجهات المختصة لتلقى العلاج.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الحملة تستمر لمدة أسبوعين، في 3 أماكن ثابتة داخل الجامعة، بجوار مبنى القبة وخلف كلية التجارة وبجوار باب مترو الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية والمشاركة الفعالة بجميع المبادرات التى تخدم المجتمع فى مختلف القطاعات، فى إطار دورها ومسئولياتها المجتمعية.

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جدير بالذكر أن جامعة القاهرة ساهمت بقوة في فعاليات المبادرات القومية والتي من أهمها مبادرة "100 مليون صحة" لمكافحة فيروس سى، حيث استضافت الجامعة جانبًا من فعالياتها، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى الكشف على الطلبة والطالبات، على مدار شهرى مارس وأبريل 2019، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات عن التعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية واستخدام الأدوات الشخصية، كما تبنت الجامعة حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والاشاعات وتحويل حالات مرضية للعلاج.