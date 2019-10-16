أخبار مصر | غرفة الصناعة الألمانية: مصر خطت خطوات كبيرة نحو التطور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة الصناعة الألمانية: مصر خطت خطوات كبيرة نحو التطور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يان نوتر، المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية، أن مصر خطت خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية نحو التطور والحداثة، وأن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الاستقرار، وأصبح معدل النمو الاقتصادي يتزايد بشكل كبير وسريع جدا.

وقال نوتر في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين: "إن علينا نحن كغرفة ألمانية أن ندعم هذا النمو من خلال الاستثمارات الألمانية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوجيه الشركات الألمانية للتواجد علي الأراضي المصرية، ودعم النمو الاقتصادي المصري وتحديد استراتيجية من خلاله لدفع النمو للقارة الإفريقية"، لافتًا إلي أن فلسفة الحكومة المصرية تتبلور في أن مصر هي العمود الفقري للقارة الإفريقية".

وأعرب مدير غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية عن أمله في أن يكون النمو الاقتصادي في مصر دفعة لتحقيق النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية بأكملها، مشيرًا إلي أن ما لا تعرفه الشركات الألمانية عن مصر أنها أحرزت تقدما كبيرًا في مجال البرمجيات علي سبيل المثال، وأنها تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات علي الاقل، وأن لديها حلولاً متقدمة جدًا، بإمكان الشركات مثل فودافون وSHB استخدام هذه الإمكانيات بسعر مناسب.

وأثني نوتر علي العلاقات المصرية الألمانية، قائلا: "إن العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية متنامية منذ وقت طويل ونحن نتحدث عن تعاون اقتصادي مستقر ليس علي المستوي الاقتصادي وحده فحسب ولكن علي المستوي السياسي أيضا، وحين نتحدث عن التعاون الاقتصادي بين البلدين فلابد أن نذكر التعاون في مجال الطاقة من خلال شركة سيمنس الألمانية، وهي تعد أكبر استثمار قامت به الشركة في تاريخها وأكبر تعاون مع شريك خارج ألمانيا بفتح ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في ثلاث مدن مصرية".

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وأضاف أنه قد لمس خلال جولته في مصنع سيمنس مع وفد اتحاد الصناعة المصرى، أن شركة سيمنس قد نقلت أحدث تكنولوجيا في مجال توليد الكهرباء لمصر، لافتا إلي أن التعاون بين الشركة الألمانية العملاقة ليست فقط في مجال توليد الطاقة بل أيضا في عدة مجالات أخرى، ومنها أكاديمية سيمنس للتدريب المهني والتي تم إنشاؤها من قِبّل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والممثلة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وبالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار نوتر إلي أن الأكاديمية ستقوم بتدريب ما يربو علي 5000 شاب مصري سنويا، ما بين مهندس وفنى، علي مدار الخمس سنوات المُقبلة في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة التي تتميز بأهميتها للاقتصاد المصرى.

وحول التعاون المصري في مجال السكك الحديدية بين مصر وألمانيا، قال المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية، إن تحديث السكك الحديدية وتطوير كفاءتها يقع علي أولوية خطط الدولة المصرية، لا سيما وأن الشركات الألمانية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر، وهو ما تم الاتفاق عليه إبان زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلي ألمانيا منذ 3 أشهر، وزيارة وزير النقل لبرلين الأسبوع الماضى.

وفيما يخص عودة شركة مرسيدس والتعاون المصري الألماني في مجال صناعة السيارات، قال نوتر إن وفد غرفة صناعة السيارات الألمانية "VDA" سيزور مصر في ديسمبر المقبل للتباحث حول إمكانية أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية وإمكانية تصديرها إلي الدول العربية والإفريقية.