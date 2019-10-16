أخبار مصر | تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح.. طقس اليوم ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح.. طقس اليوم ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد اليوم الأربعاء، سقوط للأمطار ببعض المناطق، خاصة محافظتى سيناء، وبعض المناطق الأخرى، وسط تحذيرات من وصول الأمطار إلى حد السيول.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، اليوم الأربعاء، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 21 31

دمنهور 22 30

الإسكندرية 23 28

بلطيم 24 29

مطروح 22 27

السلوم 21 28

سيوة 20 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 33

العريش 20 30

رفح 20 30

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رأس سدر 22 32

نخل 17 32

نويبع 27 31

طابا 23 31

كاترين 17 28

الطور 25 29

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 33

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 20 33

أسيوط 20 35

سوهاج 24 36

قنا 23 36

الأقصر 25 37

أسوان 29 38

أبوسمبل 29 36

الوادي الجديد 26 37

شلاتين 26 35

أبورماد 27 34

حلايب 28 33

رأس حدربة 28 33.