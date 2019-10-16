أخبار مصر | "الإسكان": لدينا 68 مركز تدريب على حرف التشييد والبناء في الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإسكان": لدينا 68 مركز تدريب على حرف التشييد والبناء في الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عبد الهادي، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، إن الجهاز يعمل في العديد من مجالات التنمية العمرانية بدءا من المشروعات القومية، وشبكة الطرق مثل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والقوس الجنوبي للطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدولي الساحلي.

وأضاف عبد الهادي، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، مساء الثلاثاء، أنه شارك في عديد من المشروعات القومية التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة والتي كان في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعمير نفذ 41 ألف وحدة سكنية

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان: "نعمل الآن على الانتهاء من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة؛ الجزء الأكبر منها في سيناء ومدن القناة، علاوة على ذلك معاونة الوزارات المختلفة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الهندسية المختلفة.

وأشار إلى أن الجهاز يتعاون في تنفيذ المرافق والخدمات في المحافظات النائية والحدودية، كما يتعاون مع وزارة الآثار في إحياء الآثار الإسلامية الفاطمية"، لافتًا إلى أن الجهاز لديه 68 مركز تدريب منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية، يعمل على تدريب المواطنين على حرف التشييد والبناء.