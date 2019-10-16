شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بورشة في العنانية بدمياط.. و«الحماية المدنية» تحاول محاصرة النيران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شب حريق هائل بأحد الورش بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، اليوم، واندلعت النيران بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الورشة، فيما اندفع عشرات المواطنين حاملين عبوات المياه محاولين إخماد النيران.
وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية وسيارت الإسعاف للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنطقة الزراعية المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل بورشة في العنانية بدمياط.. و«الحماية المدنية» تحاول محاصرة النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.