شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بورشة في العنانية بدمياط.. و«الحماية المدنية» تحاول محاصرة النيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شب حريق هائل بأحد الورش بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، اليوم، واندلعت النيران بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الورشة، فيما اندفع عشرات المواطنين حاملين عبوات المياه محاولين إخماد النيران.

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية وسيارت الإسعاف للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنطقة الزراعية المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة.