شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بأسوان بسبب هطول الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة مع وجود سحب كثيفة بسماء المحافظة.

تسببت الأمطار فى غرق أرضية بعض الشوارع مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية فى بعض المناطق، خاصة مع فترة ذهاب الطلاب والتلاميذ إلى المدارس.

من جانبها، أعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما قررت رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، وتحذير المراكب النيلية من سيرها فى هذا التوقيت من الطقس المتقلب، مع تحذير قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، خلال تلك الفترة.