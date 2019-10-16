تعرف على خطة طوارئ شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر لمواجهة السيول× 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت خطة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، خطة شاملة بجميع مدن المحافظة لمواجهة مياه السيول والأمطار، ويستعرض الخليج 365 تفاصيل الخطة فى النقاط التالية: 1- التأمين الفنى على شبكات المياه والصرف الصحى للتأكد من استيعابها لمياه السيول. 2- تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه "خط الكريمات وخط قنا ". 3- مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين. Advertisements 4- تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة. 5- إعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه فى حالات السيول. 6- التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بمجالس مدن المحافظة لمواجهة أى طوارئ، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة . 7- توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيلة ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والإصلاح 8- إعداد فرق عمل من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات التى تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة .

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