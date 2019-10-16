أخبار مصر | نقابة البترول تشارك في فاعليات معرض الموك ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة البترول تشارك في فاعليات معرض الموك ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعايده محى نائب رئيس النقابه العامه للعاملين بالبترول لشئون المرأه و مجدى ربيعى نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول عن محافظة الإسكندرية وهيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابه، في افتتاح مؤتمر ومعرض دول حوض البحر المتوسط "موك 2019" بالإسكندرية، بمشاركة 50 شركة من شركات قطاع البترول ، وأكثر من 3 آلاف موظف بشركات البترول.

وأكد رئيس نقابة البترول أن مؤتمر موك ينتج عنه الاندماج بين الشركات المحلية والعالمية وصناع القرار فى المنطقة وتقديم فرصة مميزة للمشاركين لتبادل الخبرات واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة المستخدمة عالمياً مع دراسة امكانيات تطبيقها فى كافة أوجه العمل بصناعة البترول والغاز داخل مصر وخارجها.

وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ورؤساء شركات البترول العالمية ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار “مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط” بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الاقليمى في مجالات البترول والغاز، واستضاف المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز.