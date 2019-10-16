شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 10 برامج تدريبية لـ 300 من الكوادر الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التواصل مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، لاختيار كوارد العمل فى المحليات بالدول الأفريقية، لتدريبهم داخل مركز سقارة، تنفيذاً للتوصيات التى تم إعلانها فى مؤتمر "المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة" والذى نظمته وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية" خلال الفترة 17- 20 يونيو 2019.

وأوضح قاسم ، فى تصرحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم 10 برامج تدريبية مختلفة لـ 300 متدرب من الكوادر الأفريقية، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، على أحدث نظم وأساليب الإدارة والتنمية المحلية والتحديات التى تواجه المدن الأفريقية، مؤكدًا أن الدورات تأتى ضمن خطة الوزارة لإتاحة قدرات مركز سقارة للأشقاء الأفارقة.

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وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أكدت أن الدورات التدريبة للكوادر الأفريقية تتم ستتم بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتى يجرى حالياً إعداد برتوكول للتعاون معها فى مجال تدريب الكوادر الأفريقية فى مجالات التنمية المحلية.