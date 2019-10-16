تعرف على محظورات قانون التصالح فى مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، من أبرز القوانين التى تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين، وفيما يلى نرصد حالات البناء التى لن يشملها القانون: - الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً. - المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. Advertisements - تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. - البناء على الأراضى المملوكة للدولة. - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. - البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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